Cesena, tre giovani denunciati per una rissa davanti a un locale

CESENA. Sono stati identificati e denunciati dalla Polizia di Stato i tre responsabili della rissa avvenuta nella notte, tra venerdì e sabato scorso, nei pressi del locale “La Poggianina”: tra questi anche il ragazzo di 22 anni finito al pronto soccorso con una prognosi di 30 giorni per le lesioni riportate al volto.

Da una prima dinamica sembrava parlarsi di un’aggressione ad opera di ignoti dopo una serata trascorsa nel locale. Grazie alle diverse testimonianze raccolte delle persone presenti è emerso che si è trattato di una rissa fra tre giovani, che avevano trascorso la serata Alla “Poggianina”. Stando a quanto ricostruito dalla Polizia, all’uscita del locale sarebbe scoppiata una discussione tra due ragazzi per futili motivi, sfociata poi in una violenta aggressione a cui si sarebbe unito anche un terzo ragazzo. Sempre da quanto ricostruito dalla Polizia un ruolo attivo nella rissa sarebbe stato giocato dal giovane finito al pronto soccorso.

E’ solo grazie ad una serrata attività degli investigatori del Commissariato, che hanno raccolto le dichiarazioni di decine di testimoni e visionato attentamente le telecamere del circuito di video sorveglianza, che in breve tempo sono stati identificati come responsabili della rissa tre ragazzi di origine italiana, con un’età compresa fra i trenta e i ventidue anni. All’esito dell’attività investigativa tutti e tre venivano denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di rissa aggravata e solo due anche per quello di lesioni in concorso.