Cesena, travolto da un ciclista: migliorano le condizioni del 14enne

Sono in deciso miglioramento le condizioni del 14enne rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella vecchia Umbro Casentinese nella zona tra Borello e San Carlo. La sua prognosi resta riservata ma ora per lui non è stato più necessario occupare un letto della rianimazione e si trova ricoverato sempre all’ospedale di Cesena ma in pediatria.

La storia è quella descritta ieri dal Corriere Romagna: l’adolescente si trovava nel cortile della comunità protetta che lo vede tra gli ospiti fissi e stava giocando con una palla che è finita in strada. Il 14enne si sarebbe lanciato all’inseguimento per evitare di perdere il pallone. Uscendo in strada senza avvedersi dell’arrivo imminente di un ciclista amatoriale. Un impatto tanto violento quanto inevitabile. Per il quale il ciclista ha riportato una ventina di giorni di prognosi a causa di alcune fratture costali dovute alla caduta a terra.

Più severe le problematiche di salute del 14enne. Al quale, una volta portato in ambulanza in pronto soccorso, sono stati riscontrati traumi toracici e cranici tali da dover riservare la sua prognosi e chiedere uno spazio di ricovero in osservazione intensiva, all’interno del reparto di rianimazione. Ora le condizioni del ragazzino sono migliorate al punto da non dover stare più sotto costante monitoraggio da parte dei sanitari, Pur non essendo ancora stata stimata la tempistica di guarigione è passato alle cure della pediatria.