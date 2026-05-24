Cesena, trasporti sociali: festa col vescovo per 15 anni di impegno dei volontari di “Noi per te”

I volontari di “Noi per te” e molte persone che ruotano attorno all’associazione si sono ritrovati ieri mattina davanti alla cattedrale per festeggiare i 15 anni dall’inizio delle attività. Tutto ebbe inizio nel 2010, su impulso del parroco don Agostino, a Pievesestina, e nel 2011 si aprì una sede in viale della Cooperazione, 170, passo a cui contribuì anche Orogel, concedendo i locali in comodato d’uso gratuito. Attualmente usufruiscono del servizio di trasporto 138 adulti per visite e spostamenti, 4 immigrati per necessità varie e 3 studenti per accompagnamento scolastico.

«Il nostro obiettivo – spiega la presidente Gabriella Guiducci – è continuare a offrire un aiuto concreto alle persone bisognose. I nostri 22 volontari percorrono circa 250mila chilometri totali all’anno, accompagnando le persone più fragili a visite, terapie, esami, negli ospedali e case di cura fino a Rimini e Bologna, nei centri diurni e per svolgere commissioni quotidiane. Inoltre, trasportano alcuni ragazzi diversamente abili a scuola. Voglio ringraziare anche la Fondazione Tortora, che ci ha donato gli ultimi due mezzi. La nostra associazione è solo una piccola goccia di un oceano, ma fa la differenza». Alla celebrazione erano presenti anche il vescovo Giuseppe Caiazzo, che ha benedetto gli 8 mezzi utilizzati dall’associazione, e il direttore marketing di Orogel, Luca Pagliacci, che ha spiegato quanto siano grati per il lavoro svolto dai volontari e come fondi continueranno ad essere devoluti all’associazione. «“Noi per te” – conclude l’assessora Elena Baredi – offre un servizio fondamentale anche a ragazzi che devono raggiungere le scuole».