Cesena, tragico incidente a Martorano: 29enne perde la vita in auto

Terribile incidente a Martorano nella notte tra venerdì e sabato. Un ragazzo di 29 anni a bordo di una Ford Fiesta stava percorrendo da solo via Torino quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo, che è finito fuori strada dalla parte opposta della carreggiata e dopo alcune decine di metri si è andato a schiantare contro un albero. Il forte impatto non gli ha lasciato scampo. Secondo una prima ricostruzione pare che, data l’ora, all’inizio nessuno si sia accorto dell’incidente e che la richiesta di soccorsi sia arrivata in un secondo momento, quando qualcuno si è accorto dell’incidente. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto al lavoro anche i vigili del fuoco. I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia locale di Cesena.