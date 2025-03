Cesena, tornano le visite a lume di candela alla Biblioteca Malatestiana

I Notturnali, ovvero le visite guidate a lume di candela alla scoperta della Biblioteca Malatestiana, organizzati dalla DMC dei Percorsi del Savio, tornano sabato 15 marzo con un nuovo e doppio appuntamento: alle ore 20 e alle ore 21. La prenotazione è obbligatoria e si effettua direttamente online sul sito dei Percorsi del Savio.

I partecipanti potranno ammirare sotto una luce del tutto nuova questo gioiello unico al mondo, prima biblioteca civica e unica rimasta intatta nella struttura, nell’arredo e nella dotazione libraria, inserito fin dal 2005 nel Registro “Memoria del Mondo” dell’Unesco, primo in Italia, e a tutt’oggi unico in Emilia-Romagna, uno dei soli 10 in tutta la Penisola.

I Notturnali sono un’esperienza di viaggio nel tempo e nello spazio, non solo per la suggestiva visita a lume di candela: infatti, sarà il Signore di Cesena Domenico Malatesta Novello “in persona” ad accogliere i visitatori per raccontare e far conoscere la Biblioteca, suo inestimabile dono alla città. Dunque, attraverso un gioco teatrale, basato su “equivoci” di spazio e di tempo, ma attento a riportare una corretta e documentata narrazione storica, l’attore-guida Paolo Summaria tornerà a vestire i panni del signore di Cesena e condurrà la visita negli spazi della Biblioteca, illuminati per l’occasione dalla luce calda e morbida delle candele. Un viaggio tra il reale e il fantastico, insomma, in cui i confini della storia e della fantasia si sfioreranno nella penombra di un luogo tanto antico quanto emozionante.