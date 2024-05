Cesena torna un set a cielo aperto per il film “Tornando a Est”: come cambia la viabilità dal 3 giugno

Il viaggio avventuroso di tre giovani cesenati nell’Europa dell’est prosegue. Da lunedì 3 giugno la troupe del film “Tornando a Est”, sequel di “Est - Dittatura last minute”, si sposterà dalla Bulgaria a Cesena per girare alcune importanti scene che consentiranno alla città malatestiana di tornare protagonista sul grande schermo. In questi giorni infatti il regista Antonio Pisu, insieme agli attori Lodo Guenzi, Matteo Gatta e Jacopo Costantini, rispettivamente i protagonisti del film, stanno effettuando le ultime riprese in Bulgaria. Con loro anche Cesare Bocci e l’attrice bulgara Zachary Baharov.

Da lunedì 3 giugno

Nello specifico, così come avvenuto nell’ottobre del 2019, quando il centro città si trasformò in un set a cielo aperto per “EST – Dittatura Last Minute”, lunedì 3 giugno, per l’intera giornata, le riprese interesseranno principalmente il centro storico della città: piazza del Popolo, via Boccaquattro, piazza Fabbri, vicolo Cesuola e vicolo Stalle, via Sostegni, via Mura Barriera Ponente. A seguire, saranno coinvolti la zona dell’Ippodromo (4 giugno), Sant’Egidio e il piazzale di Cesena Fiera (5 giugno), via Zelide Fattiboni (6 giugno), piazzale Karl Marx (zona autostazione) e via Settecrociari (7 giugno), via san Martino e piazza San Domenico (12 giugno), via Savio (13 giugno), via Fiesole (14 giugno) e l’Orogel Stadium “Dino Manuzzi” (15 giugno).

La viabilità

Con particolare riferimento alla giornata di lunedì 3 giugno, la circolazione nel centro storico sarà modificata temporaneamente per consentire tutte le operazioni cinematografiche. Dalle ore 07 alle ore 20 la viabilità in viale Mazzoni (dal civico 19 fino alla rotonda di inversione del quarto lato di piazza del Popolo) sarà regolata da un divieto di transito e un divieto di sosta con rimozione, valido per tutti i veicoli, fatta eccezione per i mezzi dei residenti, di soccorso, di sicurezza e della produzione. Le modifiche interesseranno anche vicolo Cesuola, dalle 7:00 alle 19, così come l’intera estensione di via Luigi Sostegni e via Boccaquattro. Nella stessa fascia oraria i divieti regoleranno la viabilità in via Montalti, nel tratto compreso tra il civico 1 e il civico 5; dalle 13:00 alle 19:00 via Mura Barriera Ponente, nel tratto compreso tra il civico 27 e l’intersezione con via Gastone Sozzi, via Mura Barriera Levante, fino al civico 15, e piazzetta Marietta Alboni.

Un divieto di transito sarà in vigore in piazza del Popolo, dalle ore 07:30 alle ore 10:00; piazza Edoardo Fabbri, dalle ore 07:00 alle ore 19:00; piazza Almerici, nel tratto carrabile verso via Nicolò Masini, dalle ore 07:00 alle ore 19:00; via Nicolò Masini, stessa fascia oraria. Un divieto di sosta con rimozione interesserà le seguenti vie: viale Gaspare Finali, tra il civico 3A e il civico 5, via Guido Marinelli, nel tratto tra il civici 1 e 11, dalle ore 13:00 alle ore 19:00. Tutte le modifiche, legate anche al transito pedonale e ciclabile sono esplicitate sul sito del Comune di Cesena.

“Tornando a Est2 è prodotto dalla società cesenate Stradedellest di Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi in associazione con Victoria Cinema di Modena e Davide Pedrazzini, con il patrocinio del Comune di Cesena, il sostegno della Emilia Romagna Film Commission e con il contributo Ministeriale dei selettivi, riconoscimento assegnato alle opere con particolare valenza culturale.