Cesena, torna la raccolta solidale di panettoni e pandori al quartiere Fiorenzuola

A Cesena non è Natale senza le attese iniziative di intrattenimento e solidarietà proposte dai Quartieri che, per loro stessa vocazione, uniscono creando importanti occasioni di socializzazione. È questo il caso del Quartiere Fiorenzuola che anche quest’anno, d’intesa con altre realtà del territorio (Adra, Caritas diocesana, San Vincenzo de Paoli, Comunità Il ponte, Cucine Popolari, Asp Cesena-Valle Savio) propone la tradizionale colletta di panettoni e pandori, cioccolata e dolciumi da destinare alle famiglie del quartiere che ne hanno più bisogno. “La raccolta solidale dei panettoni – commenta la presidente del Fiorenzuola Milena Maccherozzi – è un appuntamento a cui teniamo molto e che, in vista del Natale, unisce in un unico abbraccio tutte le famiglie del nostro quartiere. È questa un’iniziativa proposta dal Consiglio di Quartiere che si inserisce nel più ampio calendario di momenti organizzati nel corso dell’anno e resa possibile grazie alla collaborazione con le realtà del terzo settore che arricchiscono quotidianamente la nostra città garantendo a tutti coloro che hanno necessità una presenza e un sostegno continui”. La raccolta si terrà sabato 16 dicembre, dalle ore 9: alle ore 18:00, nel piazzale davanti al supermercato Conad di Case Finali. Durante l’intera giornata saranno offerti cioccolata calda e vin brulè.