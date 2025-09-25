Cesena, torna il Mercatissimo dell’usato della parrocchia di Sant’Egidio

Storia e riuso, solidarietà e condivisione. Si tiene da venerdì 26 a domenica 28 settembre la sedicesima edizione del “Mercatissimo dell’usato” negli ampi spazi all’aperto della parrocchia di Sant’Egidio di Cesena.

Proposto da un gruppo di volontari della parrocchia che raccoglie, seleziona, pulisce e aggiusta, al mercatino di Sant’Egidio è possibile trovare vasto assortimento di capi da abbigliamento uomo donna e bambino, raffinata e ricamata biancheria per la casa direttamente dai ’bauli delle nonne’, cappelli, borse vintage, bigiotteria, argenteria, vasellami e ceramiche, scarpe, bici e cyclette, libri, quadri, piccoli elettrodomestici, giocattoli.

Tutto allestito con cura e fantasia in 15 grandi ’isole tematiche’ dove poter curiosare alla ricerca dell’oggetto originale o ancora attuale. Tantissimo il materiale allestito con cura sui banchi, per una tre giorni di solidarietà utile a dare nuova vita a oggetti dimenticati e ‘dormienti’ nei cassetti e mettere nella condizione tutti di acquistare oggetti in buono stato a prezzo modico.

Il Mercatissimo sarà aperto con orario continuato dalle 8,30 alle 18,30, da venerdì 26 a domenica 29 settembre. L’intero ricavato sarà devoluto per opere caritative e le necessità della parrocchia.