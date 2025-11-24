Cesena, torna il Galà dei Club Service per sostenere l’Irst

Non è Natale senza il Galà dei Club Service di Cesena. Non è Natale senza le note, i sorrisi e la solidarietà a favore della ricerca contro i tumori che riempiono d’aria di festa lo splendido Teatro Bonci. Si rinnova la tradizione che da quindici anni - quattordici edizioni, con la sola pausa imposta nel 2020 dalla pandemia - vede i Club Service di Cesena a fianco dell’IRST “Dino Amadori” IRCCS e della ricerca oncologica. Un abbraccio continuo fatto dai sodalizi, aziende sostenitrici e cittadinanza che ha permesso di raggiungere la cifra straordinaria di 210 mila euro raccolti. Un unicum in Italia.

Il XIV Galà si terrà martedì 2 dicembre 2025, alle 20.30, al Teatro “A. Bonci” di Cesena. Sul palco, in una serata che intreccia musica, canti gospel e danza, presentati da Fabiola Denise Casadei, si esibiranno gli oltre 70 orchestrali della Maderna-Lettimi Wind Orchestra, l’Intercity Gospel Train Orchestra e FAENZ’a Danza. La Wind Orchestra, diretta dal maestro Marco Lugaresi, proporrà musiche arrangiate dal M° Giorgio Babbini, di Benny Goodman, Dmitri Shostakovich, Claude-Michel Schönberg e Gilbert Tinner, in collaborazione con il Liceo Artistico e Musicale “Antonio Canova” di Forlì e il corpo di ballo, diretto da Federica Zani, di FAENZ’a Danza. L’Intercity Gospel Train Orchestra, sotto la direzione del maestro Valerio Mugnai, porta in scena un coro di circa cinquanta voci e una band di sei musicisti: una formazione capace di comunicare con forza ed energia attraverso il repertorio spiritual–gospel e, più recentemente, anche con brani pop e contemporanei.

Una magia che si ripete con lo scopo di sostenere la ricerca oncologica svolta all’Irst “Dino Amadori” da giovani ricercatrici e ricercatori. In particolare, i proventi dell’edizione 2025 saranno destinati a uno studio condotto dalla biologa Michela Cortesi (Translational Oncology Unit) sul tumore al pancreas, dedicato allo sviluppo di modelli tumorali avanzati per personalizzare le terapie.

La serata gode del patrocinio del Comune di Cesena, che anche quest’anno ha concesso gratuitamente il Teatro Bonci, ed è sostenuta dall’Ausl Romagna di Cesena. Ma, soprattutto, è resa possibile solo grazie dall’impegno e dalla passione dei membri dei Club Service promotori: Ladies’ Circle 3 Cesena, Lions Club Cesena, Lions Club Valle Savio, Panathlon Club Cesena, Rotaract Club Cesena, Rotary Club Cesena, Rotary Club Cesena Valle Savio, Round Table 3 Cesena, FIDAPA BPW Cesena Malatesta, Associazione Valori e Libertà Cesena.

“Rinnoviamo con piacere il supporto ad un’iniziativa molto importante – ha spiegato l’assessore alla cultura del comune di Cesena durante la conferenza stampa di lancio della serata, Camillo Acerbi. “È poi un ulteriore motivo di pregio che, oltre alla destinazione dei fondi a favore di una causa così significativa, il tramite sia la cultura, in particolare un evento capace di unire tante eccellenze romagnole, dislocate lungo la via Emilia, da Rimini a Faenza”.

Sulla buona causa del 2025 sono intervenuti Nicola Normanno, direttore scientifico Irst e la biologa Michela Cortesi. “Quello del ricercatore è un lavoro complesso, fatto di costruzione lenta e costante, spesso accompagnata anche da fallimenti; Il tumore al pancreas è una patologia in cui ancora non riusciamo a fare la differenza perché viene spesso individuata tardi e risponde poco alle cure attualmente a disposizione; all’Irst abbiamo però trovato un modo per studiarlo più a fondo” ha detto il direttore scientifico. “In particolare – ha aggiunto la ricercatrice – il modello che sviluppiamo il laboratorio è una vera e propria miniatura del tumore, detto organoide. Riproduce il comportamento della malattia e ci consente di testare farmaci e combinazioni diverse, integrando questi dati con le caratteristiche molecolari e cliniche. È un passo per gettare le basi di futuri studi su nuove molecole.” Sullo spettacolo, hanno preso parola il ddirettore dell’orchestra Maderna-Lettimi, Marco Lugaresi – “abbiamo pensato di offrire al pubblico “di tutto e di più”: una prima parte molto natalizia, con cori gospel; una seconda che metta insieme musica e danza; quando si fa arte si vuole dare il massimo, e questa è l’occasione migliore per farlo” – e Federica Zani, direttrice di FAENZ’a Danza: “in scena ci saranno una decina di professioniste e professionisti per un programma gioioso, bellissimo e coinvolgente”.