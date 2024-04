Cesena, torna il Festival Malatestiano della Libertà: «Evento unico in città»

Torna sabato e domenica nell’Aula magna della Malatestiana la due giorni del Festival Malatestiano della Libertà organizzato da Nazione Futura l’associazione presieduta da Francesco Giubilei con le associazioni cesenati Valori e Libertà e il Crocevia in collaborazione con Confcommercio cesenate e il patrocinio del Comune di Cesena. «Quello di quest’anno sarà un festival ancora più ricco e articolato di quello dello scorso anno - ha detto ieri in conferenza stampa Francesco Mondardini di Nazione Futura facendo le veci di Francesco Giubilei -. È un festival unico nel contesto cesenate per la qualità dei panel e degli ospiti. È un festival bipartisan che non tenta di imporre un’idea, cosa che sarebbe assurda, ma di mettere a confronto opinioni, creare dialogo».

Il programma

Si parte sabato alle 10 con un panel su “Libertà, famiglia, educazione” introdotto da Leonardo Lugaresi (Crocevia) in cui interverranno suor Anna Monia, la vicepresidente Garante della privacy Ginevra Cerrina Feroni, il professor Marco Bassani moderati da Francesco Zanotti del Corriere Cesenate. Alle 11.30 si parlerà di “Libertà, impresa e ambiente” con l’introduzione di Francesco Mondardini (Nazione Futura) e gli interventi del vicedirettore de Il Giornale Francesco Del Vigo, del presidente Confcommercio cesenate Augusto Patrignani e del giornalista Fabio Dragoni, moderati dal vicedirettore Tgr Rai Luca Salerno. Il pomeriggio si aprirà alle 15.15 con la consegna di una donazione al Volley Club Cesena dei diritti d’autore dell’antologia “Tin Bota” per riacquistare i materiali danneggiati dall’alluvione. Alle 15.30 si parlerà di “Libertà ed Europa” introdotti da Valeria Sama (Valori e libertà) con gli interventi di Andrea Cangini (Fondazione Einaudi), del giornalista Mauro Mazza, di Francesco Borgonovo, vicedirettore “La Verità” e dell’economista Stefano Fassina, moderati da Francesco Magnani di La7. Alle 17 Federico Palmaroli in arte Osho presenta il suo libro “Er pugno se fa co la destra o con la sinistra? Splendori (e miserie) di un anno italiano”, dialogando con il giornalista Michele Dessì e la giornata di sabato si concluderà alle 17.30 con un dibattito su libertà e politicamente scorretto moderato da Alessandro Rico de ”La Verità” con gli interventi di Francesco Giubilei, presidente Nazione Futura, Giuseppe Cruciani “la Zanzara”, Antonino Monteleone, Le Iene Mediaset, Marco Rizzo, giornalista, Giovanni Sallusti, direttore Radio Libertà.

Il Festival riprenderà domenica alle 15 con la presentazione del libro “Rapimento Moro” del giornalista di La7 Ivo Mej. Seguirà la premiazione dell’antologia “Racconti emiliano-romagnoli”. Ultimo appuntamento alle 17 il panel “Quale futuro per Cesena?”, un dibattito con i candidati sindaco di Cesena Marco Casali, Marco Giangrandi ed Enzo Lattuca moderati da Emanuele Chesi.

I partner dell’evento

«Abbiamo aderito a questo Festival sin dalla prima edizione, oggi lo facciamo con interesse ancora più alto perché avvicinandoci alle elezioni notiamo una crescente difficoltà a confrontarsi», interviene per il Crocevia Tommaso Marcatelli. «Anche l’intervento del sindaco per il 25 aprile - prosegue - non ha fatto che acuire le differenze». «Come donne e madri - commenta Maria Lucia Macagnino di Valori e Libertà - crediamo che i valori vadano ribaditi e non lasciare che diventino liquidi», «Modereremo l’incontro Libertà e Europa - aggiunge Valeria Sama -, crediamo che l’Europa sia in profonda crisi nelle istituzioni ma anche nell’identità e la riaffermazione dei valori possano aiutare i cittadini a ritrovare questa identità». «La libertà non ha colore e siamo ben felici di aiutare anche quest’anno il festival - ha detto Augusto Patrignani di Confcommercio - che rappresenta un’occasione anche per valorizzare Cesena che sotto il profilo turistico e della promozione deve fare di più». Il panel che lo vede protagonista parla di imprese e ambiente: «Spesso le imprese vengono danneggiate da un certo approccio talebano alla sostenibilità. Deve essere invece chiaro che le imprese migliorano l’ambiente, perché creano ricchezza e e senza imprese c’è fame e nessuna sostenibilità».