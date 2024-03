Cesena, Testimonianze della resistenza palestinese: stasera Sami Huraini e Operazione Colomba al Centro Pace

“Testimonianze della resistenza palestinese”, questo il titolo dell’incontro promosso da Mediterranea Saving Humans Forlì-Cesena che si terrà questa sera sabato 2 marzo al Centro Pace alle 21.30. Protagonista sarà Sami Huraini tra i fondatori di Youth of Sumud, movimento di resistenza popolare che agisce la non violenza come scelta per porre fine all’occupazione dello stato di Israele, e Operazione Colomba, corpo non violento di pace, attivo nelle stesse zone in cui vive Huraini. La famiglia Huraini, storica leader del movimento di resistenza non violenta della zona, vive ad At-Tuwani dal 1948. Si oppongono in modo non violento alle occupazioni dei coloni israeliani e per questi atti di resistenza non violenta Sami ha subito arresti e condanne. La situazione è ulteriormente peggiorata dopo il 7 ottobre. Il racconto e la denuncia delle condizioni in cui vive il popolo palestinese sotto occupazione saranno al centro dell’incontro di questa sera.