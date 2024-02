Cesena, tecnologie spaziali e specialisti svizzeri per studiare come l’alluvione ha stravolto il territorio

Quali effetti ha avuto l’alluvione di maggio sule zone del territorio cesenate che ne sono state colpite? Lo dirà una società svizzera specializzata nella trasformazione digitale delle osservazioni della crosta terrestre eseguite con sofisticate tecnologie. Con l’obiettivo di ricavare uno sviluppo cartografico basato su dati “Cosmo-Skymed” forniti dall’Agenzia Spaziale Italiana.

Nelle scorse settimane il Comune ha dato il via libera a questa analisi, che in questa fase preliminare sarà a costo zero per le casse municipali. Per la precisione, l’amministrazione ha incaricato gli uffici del settore Lavori pubblici di stringere i necessari accordi con la “Sarmap Sa”, che ha sede a Caslano, località di poco più di 4mila abitanti nel Canton Ticino, e con i suoi partner, tra cui “Studiomapp Srl”, ditta ravennate.

La società svizzera, che è nata nel 1998, come spin-off dell’Università di Zurigo, ha maturato competenze professionali e specialistiche di cui farà tesoro per eseguire studi approfonditi sui dati satellitari forniti dall’Agenzia Spaziale Italiana, con l’obiettivo di individuare quali movimenti superficiali del terreno e anche dei fabbricati ci sono stati come conseguenza delle terribili esondazioni e frane che hanno scosso Cesena a partire dal 16 maggio.

Farà questo lavoro attraverso tecniche interferometriche nel periodo pre e post alluvione. Semplificando al massimo, si tratta di una metodologia che, attraverso onde, consente di generare mappe di deformazione del suolo usufruendo di una serie di immagini acquisite nel corso del tempo. Questo consente di seguire l’evoluzione temporale della deformazione stessa. Se ne è fatto finora uso soprattutto per analizzare fenomeni sismici o evoluzioni dei ghiacciai. Ma sarà una delle primissime volte in cui viene applicata a una situazione alluvionale.

I recenti progressi scientifici hanno consentito di riuscire a misurare cambiamenti anche in scale inferiori a un centimetro.

I dati che saranno elaborati sono quelli “Cosmo-Skymed, legati a una missione di osservazione della Terra che è stata concepita e viene condotta da Asi (Agenzia Aerospaziale Italiana) per scopi sia civili che militari. Con i suoi satelliti questo ente governativo creato nel 1988 è in grado di fornire le immagini radar satellitari del territorio alluvionato e oggetto di movimenti franosi e problematiche idrogeologiche. Saranno preziose non solo per gli scienziati che operano in questo campo, ma anche per guidare la programmazione delle grandi opere di protezione idrogeologica a cui si inizierà a pensare in modo operativo tra qualche mese, passando dalla fase incentrata quasi esclusivamente su interventi emergenziali e di ripristino a una che guarda più in avanti, in chiave preventiva, e per la quale serviranno investimenti pubblici molto sostanziosi.

“Sarmap” si registrerà sul portale ufficiale dell’Asi, creando una scheda di progetto in cui quello definito “principal investigator” sarà il Comune di Cesena, che dovrà sottoscrivere i documenti di progetto, indicando comunque, quale soggetto incaricato a operare e gestire detti dati, la società del Ticino e i suoi partner, che avranno accesso ai dati e potranno utilizzarli. Attraverso tecniche di interferometria differenziale, si mapperanno le modifiche avvenute sul territorio a causa delle esondazioni e degli smottamenti, i loro effetti e la loro entità. Il tutto - è stato spiegato nella delibera che ha dato l’ok a questo progetto - sarà «finalizzato anche e soprattutto a fornire un elementi di supporto per attivare delle adeguate iniziative ed operazioni di prevenzione del territorio ed idrogeologiche, per avere degli strumenti adeguati al fine di meglio determinare e definire priorità e mettere in atto interventi efficienti ed efficaci, con lo scopo di ridurre al massimo sia il rischio delle conseguenze che l’effetto calamitoso di eventuali futuri fenomeni meteorici simili».