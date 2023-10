Cesena, Technogym: 565 milioni di ricavi nei primi 9 mesi del 2023: +13,3% rispetto al 2022

Il Consiglio di Amministrazione di Technogym ha esaminato i ricavi consolidati dei primi nove mesi dell’esercizio 2023. I ricavi totali dell’esercizio sono pari a 565,2 milioni di euro, con un progresso del 13,3% rispetto al medesimo periodo del 2022 (+15,4% a cambi costanti) grazie alla crescita a doppia cifra registrata in quasi tutte le aree geografiche, con una performance superiore alla media per Europa, MEIA e LATAM.

Continua la crescita del segmento BtoB nei primi nove mesi (+17%). Il BtoC registra il secondo trimestre consecutivo in accelerazione, segnando un +12% rispetto al terzo trimestre del 2022, portando così il risultato dei primi nove mesi dell’anno in linea con lo stesso periodo del 2022.

Al netto del segmento Home, in parità, tutti gli altri segmenti segnano tassi di crescita a doppia cifra, con ‘Health Corporate & Performance’ che si conferma come il segmento più in accelerazione rispetto allo stesso periodo del 2023.

Nerio Alessandri, presidente e amministratore delegato, ha commentato: “I risultati dei primi nove mesi del 2023 confermano il nostro percorso di crescita sostenibile, profittevole e di lungo termine.

Technogym è al centro dell’interesse dei consumatori sempre più attenti a uno stile di vita orientato al wellness. L’esercizio fisico è ormai considerato un vero e proprio farmaco e Technogym è l’unico player in grado di erogarlo con una esperienza personalizzata sui bisogni e le passioni di ogni singolo individuo, per aiutare le persone ad ottenere risultati. Solo Technogym è infatti in grado di servire il consumatore “on the go” ovunque si trovi e di personalizzare l’esperienza attraverso Technogym App: a casa, nelle migliori palestre, in hotel, al lavoro o dal medico”.