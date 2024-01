Cesena, teatro Bonci pieno di studenti nel nome di Arpad Weisz

Il Teatro Bonci di Cesena ha ospitato un evento emozionante e significativo in vista del Giorno della Memoria: un reading speciale dedicato alla vita e al lascito di Arpad Weisz. Lo spettacolo ha attirato un pubblico numeroso di studenti provenienti dalle scuole locali, dimostrando un forte interesse nella preservazione della memoria storica. Arpad Weisz, grande allenatore di Inter e Bologna, figura emblematica nel mondo dello sport e vittima dell’Olocausto, è stato ricordato attraverso letture appassionate e riflessioni commoventi. L’iniziativa, completamente gratuita, grazie al contributo di Romagna Iniziative e al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena ha coinvolto studenti e insegnanti.

Oltre al reading teatrale, gli studenti hanno avuto l’opportunità di partecipare a una sessione di domande e risposte con Lorenzo Minotti, ex calciatore e conduttore Sky arricchendo ulteriormente l’esperienza educativa, esplorando il connubio tra sport e discriminazione ancora presente nella società odierna. ha condiviso la sua esperienza personale e riflessioni sul ruolo degli atleti nel promuovere la diversità e l’inclusione. La sessione di domande e risposte ha evidenziato il potere dello sport nel plasmare opinioni e nel promuovere valori di equità. Minotti ha sottolineato l’importanza di continuare a combattere contro qualsiasi forma di discriminazione nello sport, incoraggiando gli studenti a essere agenti di cambiamento nella loro comunità.

La vicepresidente di Romagna Iniziative Barbara Battistini si congratula con gli studenti per il loro coinvolgimento attivo, l’evento ha dimostrato che il teatro può essere uno spazio vitale per esplorare temi sociali importanti e stimolare il dialogo critico e ha sottolineato l’impegno continuo di Romagna Iniziative nel promuovere eventi culturali significativi alla Comunità. L’iniziativa è organizzata in collaborazione all’Istituto Storico e della Resistenza di Forlì e Cesena e patrocinata dai Comuni di Forlì, Cesena e Ravenna.

Il personaggio. Arpad Weisz, allenatore di calcio ebreo ungherese, è una figura di grande rilevanza storica e umana. È stato uno dei migliori allenatori degli anni Trenta in Italia ed in Europa. Vinse scudetti con Ambrosiana Inter e Bologna, ma le leggi razziali nel 1938 portano lui e la sua famiglia lontano dall’Italia. Morì ad Auschwitz e la sua storia fu dimenticata da tutti per più di sessant’anni. Sarà il giornalista Matteo Marani ad indagare su Arpad Weisz e riportare alla luce la vicenda.