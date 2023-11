Sventato nella notte dalla Polizia un duplice furto presso due aziende di Cesena: i ladri, messi in fuga dall’arrivo delle Volanti, sono stati costretti ad abbandonare tutta la refurtiva che avevano asportato.

Erano da poco trascorse le 3 quando alla Sala Operativa del Commissariato di P.S. di Cesena è giunta una richiesta di intervento per un furto in atto presso l’azienda “Romagna e-bike” in via Rio San Mauro. Il titolare infatti, svegliandosi durante la notte e visionando le telecamere di sorveglianza dall’app del proprio cellulare, si rendeva conto di alcuni malviventi che si erano introdotti presso la sua azienda.

Solo l’intervento repentino delle volanti di turno, che si precipitavano presso l’indirizzo dell’azienda, faceva desistere i ladri dal loro intento e li costringeva a a darsi alla fuga, facendo perdere le loro tracce nelle campagne limitrofe.

Una volta sul posto i poliziotti riuscivano a ricostruire le dinamiche del tentato furto che presentava un disegno criminoso degno di una banda criminale professionista.

I ladri nel corso della serata si erano, infatti, prima introdotti nella vicina “Italmontaggi”, azienda produttrice di materiale edile, forzando la porta di ingresso. Una volta all’interno i malviventi forzavano la cassaforte e asportano diverse carte di credito e buoni carburante, oltre a sottrarre materiale edile che caricavano su un furgone dell’azienda di cui avevano recuperato le chiavi.

Al momento dell’intervento il personale di Polizia rinveniva il furgone con tutto il materiale ancora all’interno, parcheggiato fuori del capannone dell’azienda.

Successivamente i ladri, servendosi di un macchinario edile lì presente, sfondavano la parete e realizzavano un varco nel capannone della “Romagna e-bike”. Qui riuscivano a non far scattare l’allarme e indisturbati ad asportare diverse biciclette di valore (da duemila fino a dodicimila euro ciascuna) che caricavano su un furgone dell’Italmontaggi che si erano procurati.