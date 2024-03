Cesena, sul post-scuola è scontro in Consiglio tra Lega e Pd

La ratifica di una variazione di bilancio approvata d’urgenza dalla Giunta per recepire risorse per interventi legati all’alluvione e l’aggiornamento del dup (che riguarda due voci del piano degli acquisti), sono queste le due delibere su cui ieri maggioranza e opposizione si sono particolarmente scontrate ieri, in un clima che mostra i segni della campagna elettorale.

La variazione di bilancio

Nella parte corrente la variazione di bilancio registra l’ingresso di 1.733.000 euro per lavori di somma urgenza. Di questi 1.380.000 euro sono destinati a interventi su strade e rete fognaria, 333.524 euro all’edilizia scolastica. Ci sono 228mila euro per l’assunzione di personale a tempo determinato a supporto della gestione delle procedure legate all’alluvione. Dalla Regione ci sono 6.609 euro per il progetto “Evoluzione della risposta operativa”, progetto rivolto alla Polizia locale a cui si aggiungono 55.400, lato investimenti, per adeguare dei locali della caserma sempre nell’ambito di questo progetto. Lato investimenti, arrivano dal ministero 2,5 milioni di euro per la messa in sicurezza della rete fognaria in zona ex Zuccherificio, arrivano dal ministero anche 200mila euro destinati alla sostituzione dei gruppi elettrogeni a servizio delle pompe del sottopasso Machiavelli e di via Giarabub. Ci sono poi 150mila euro donati da Unicredit per il ripristino e messa in sicurezza del circolo Hobby Terza Età di via Gramsci e 100mila euro per la il Carisport donati dalla Bcc di Cesena. Ci sono anche due finanziamenti che attingono dal fondo adeguamento prezzi del Ministero per le infrastrutture e i trasporti: 102.887 euro per la bicipolitana di via Ravennate e 271mila euro per la scuola di San Vittore. Riguardano invece spostamenti di risorse da un capitolo all’altro, i 33mila euro destinati all’acquisto di nuove attrezzature per l’Hub di Sant’Egidio in corso di completamento.

L’aggiornamento del Dup

Ma al centro dello scontro c’era soprattutto l’aggiornamento al Dup e in particolare 240mila euro, divisi su tre annualità, per delle progettualità legate a “Evviva! La città si fa scuola” coperti dal finanziamento Atuss di 700mila euro che Cesena ha ottenuto nel 2022. Tra queste rientra anche un progetto di post-post scuola a cui sono destinati circa 40mila euro per tre anni. Come ha ribadito l’assessore Acerbi, è un passaggio preliminare a un eventuale bando.

Lo scontro sul post-scuola

Passaggi che per la maggioranza sono semplicemente segno di coerenza dell’azione amministrativa, di accompagnamento di un progetto ampio e ricco come Evviva nelle sue ricadute concrete. Ma non ci sta Antonella Celletti che invece è intervenuta, come già aveva fatto in commissione, per condannare duramente quella che ritiene una mossa elettorale del Pd. Parla «enorme problema politico» e ne sarebbe dimostrazione il fatto che prima ancora che la delibera arrivasse in Commissione, «il segretario comunale del Pd esce con un comunicato stampa in cui il progetto non solo viene dato per già fatto, ma viene presentato come progetto del Pd. Il motivo di tanta fretta è che serve alla campagna elettorale.

È questa supponenza che vi ha ridotto a forza ormai residuale nel paese», ha aggiunto facendo sollevare le proteste dei banchi della maggioranza che hanno ricordato alla Lega i recenti risultati elettorali mentre la presidente cercava di riportare l’ordine.

Di Placido (Cambiamo), si è soffermato invece sulle somme destinate all’Hub di Sant’Egidio: «Felici di vedere che il progetto che avete copiato dal nostro programma e che noi chiamavamo Il Comune sotto casa vada avanti, ma prima di replicare l’esperienza di Borello ci saremmo aspettati dati sull’andamento di quella prima esperienza». Va dritto sul tema scuola Castagnoli (gruppo misto) sottolineando che il progetto non sembra tenere conto di quanto gli spazi scolastici a volte siano inadeguati per le attività di post-scuola e soprattutto indicando nel principio di sussidiarietà invece che nella centralizzazione da parte del comune di tutte le attività, la strada che porterebbe maggiore ricchezza al territorio.