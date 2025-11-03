Cesena, strade e nuovi lavori anti-barriere architettoniche: ecco le vie interessate

Non si arresta l’impegno dell’Amministrazione comunale di Cesena sul fronte della piena accessibilità degli spazi pubblici, la Giunta ha approvato un progetto che darà modo di proseguire con la realizzazione di interventi in altre zone del centro cittadino. “Con questi nuovi interventi” commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri ”continuiamo a lavorare per una Cesena accessibile a tutti, in cui ogni cittadino possa muoversi in sicurezza e autonomia”. “Nel dettaglio” commenta il consigliere Carlo Verona” il progetto recepisce in larga parte il PEBA attraverso cui sono state individuate le principali criticità per tutti gli utenti più fragili”. Il nuovo progetto approvato prevede il completamento del secondo lotto di viale Carducci e ulteriori interventi in: via Piazzetta dei Cesenati 1377, via Pio Battistini, via Fratelli Rosselli e via Pascoli. Nell’area della Piazzetta dei Cesenati del 1377 l’’intervento consiste nel rifacimento della pavimentazione lungo il percorso pedonale che costeggia la facciata laterale del palazzo comunale, in via Pio Battistini saranno messe a norma le rampe in corrispondenza dei passaggi pedonali e sulla pavimentazione verranno inseriti percorsi tattili a servizio delle persone non vedenti. In via F.lli Rosselli, nel tratto di marciapiede che si sviluppa da via Pio Battistini fino al civico 12, è previsto lo smontaggio delle mattonelle con relativa ricollocazione previa ricostruzione dei piano di appoggio con soletta in calcestruzzo. Infine in via Pascoli si procederà con un intervento di manutenzione del percorso pedonale nel tratto che si estende a via San Benedetto.