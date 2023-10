Cesena, “statua di Renato Serra: che fine ha fatto la recinzione”?

Un’interrogazione sullo stato conservativo e sul ripristino originario della statua di Renato Serra. A presentarla Enrico Castagnoli e Luigi Di Placido, consiglieri comunali della lista civica Cambiamo che, nella loro nota, chiedono una serie di spiegazioni sul busto in bronzo realizzato nel 1925 dall’artista Ettore Lotti e collocato nel piazzale antistante all’ingresso della Biblioteca Malatestiana: “La statua dedicata a Renato Serra, che fu della Malatestiana stessa illustre direttore dal 1909 al 1915 - si legge nell’interrogazione - fino ai lavori riguardanti il rifacimento dell’area denominata delle tre piazze, era delimitata da una recinzione in ferro battuto che circondava il monumento e che era da ritenersi parte inscindibile del monumento stesso”.

“I lavori si sono conclusi - prosegue la nota - ma a tale completamento non ha fatto seguito il ricollocamento della recinzione in ferro battuto di cui sopra. Numerose segnalazioni di cittadini hanno evidenziato come la mancata ricollocazione della recinzione abbia favorito il proliferare della vegetazione a ridosso della statua di Renato Serra con conseguente compromissione del decoro della stessa, nonché della progettazione artistica originaria”.

L’interrogazione di Castagnoli e Di Placido intende sapere “in quale stato di conservazione si trovi la recinzione in ferro battuto che delimitava la statua in bronzo e dove venga ad oggi custodita; se è intenzione dell’Amministrazione comunale ripristinare la stessa, riproponendo la condizione originaria dell’opera e in quali tempi di ricollocamento”.