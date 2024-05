Cesena, Star Wars Day” sabato alla Malatestiana

La Biblioteca Malatestiana di Cesena propone quotidianamente iniziative destinate agli utenti di tutte le età: dai zero ai 99 anni. Tra gli appuntamenti che si rinnovano anche nel mese di maggio, compreso in occasione delle aperture straordinaria del martedì, ci sono quelli proposti dalla Mediateca, nella sala Gaming, dedicati ai giochi da tavolo e al gioco di ruolo, aperti a chiunque, da chi non li ha mai provati fino ai più esperti. Il primo appuntamento è per sabato 4 maggio, dalle ore 15: si tratta dello “Star Wars Day”, giornata commemorativa informale ricorrente ogni anno il 4 maggio per celebrare il Guerre stellari. Nel corso del pomeriggio le volontarie e i volontari dell’area gaming accompagneranno tutti i presenti lungo la via della forza attraverso giochi da tavolo a tema distribuiti da Asmodee. I giocatori confideranno nel lato chiaro della forza oppure abbracceranno il lato oscuro? Si schiereranno con l’Impero oppure con i ribelli?

I giochi

“Star wars unlimited” è un gioco di carte collezionabili dal ritmo serrato e facile da imparare. I giocatori potranno fronteggiarsi in emozionanti battaglie popolate dei più famosi personaggi dell’universo di Star Wars. “Star wars the deckbuilding game” affronta invece il tema del conflitto tra Impero Galattico e l’Alleanza Ribelle in un’emozionante sfida testa a testa. Ciascun giocatore arricchirà man mano il suo mazzo di carte di partenza, acquistandone altre che gli daranno maggiore potenza di fuoco e di risorse superiori per permettergli di attaccare e sconfiggere l’avversario. “Star wars orlo esterno” richiede di saper interpretare il ruolo di cacciatori di taglie, contrabbandieri e mercenari pronti a lasciare il segno nella galassia.

In riferimento alle aperture serali del martedì, a partire dalle ore 20 i volontari di Area Games Cesena e Arci Servizio Civile animeranno la Sala Gaming con proposte di giochi da tavolo per tutti e sempre differenti. È possibile anche portare i propri giochi da tavolo o di ruolo e giocare con chiunque voglia farlo. Dopo l’appuntamento di questa sera, si ritorna martedì 7 maggio con “Volare, oh oh. Pianeti nei giochi da tavolo”. Tutte le proposte sono disponibili sul sito del Comune: https://sititematici.comune.cesena.fc.it/malatestiana-gaming.