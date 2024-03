Cesena, spray al peperoncino spruzzato all’ex Anagrafe del Comune da una mano misteriosa

Un misterioso e fastidioso odore di peperoncino, che sapeva tanto di quello contenuto negli spray a base della spezia urticante che vengono usati per respingere gli aggressori, ha invaso sabato mattina una parte dell’ala dell’ex Anagrafe. Nell’atrio e in parte dei corridoi d’accesso agli uffici in quella zona, il cui ingresso principale è situato nella parte alta del palazzo comunale, quello che chi si trova in piazza del Popolo raggiunge attraverso la scalinata che sale verso la rocca, per alcuni minuti c’è stata un po’ di agitazione. Alla fine, non c’è stato bisogno di interventi esterni, né del 118 per irritazioni agli occhi o alle mucose che quella sostanza tende a provocare, né per bonificare gli ambienti. È bastata un po’ di areazione aprendo tutte le finestre, ma c’è stato chi ha avuto bisogno di allontanarsi per un breve periodo, nei punti dove si avvertiva di più il problema. Che qualcuno abbia spruzzato di nascosto spray al peperoncino sembra però certo, a sentire da quanto riferiscono alcuni dei presenti. Forse è stata una semplice e stupida bravata. Un’altra ipotesi è che sia stato fatto invece come “dispetto” o per “vendetta” da parte di chi potrebbe avere pensato di essere vittima di un disservizio o di un’ingiustizia. Ma è un’eventualità che viene considerata più remota, anche perché quel giorno non c’erano stati episodi di tensione o litigi.

A conti fatti, il disagio si è rivelato abbastanza tenue, e anche circoscritto a un’area non troppo ampia (negli uffici dove si fanno le carte d’identità, per esempio, non si sentiva nulla), ma resta un po’ di apprensione per qualcosa di decisamente strano e per il momento inspiegabile.