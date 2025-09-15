Cesena, spaccio a Serravalle: una denuncia e 4 segnalazioni. I Carabinieri: “Fondamentale che i cittadini denuncino”

Un duro colpo inferto alla rete di spaccio ai Giardini di Serravalle. I Carabinieri di Cesena nei giorni scorsi hanno effettuato una mirata attività di controllo, presso i giardini in centro, segnalati quale ritrovo abituale di soggetti dediti allo spaccio, anche nelle ore diurne quando il parco è frequentato da genitori e bambini che si divertono con i giochi lì presenti.

Uno straniero è stato denunciato per “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti”, poiché sorpreso a cedere una dose di hashish ad un giovane. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti ulteriori 2 grammi circa di hashish - già suddivisa in dosi - ed un bastone di ferro rigido di medie dimensioni; tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. Nella circostanza il giovane acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena, quale assuntore di sostanze stupefacenti”;

Altri quattro giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena quali “assuntori di sostanze stupefacenti”, poiché trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana. “Come dimostra questo intervento - sottolineano i Carabinieri - è fondamentale la collaborazione tra cittadini e Arma dei Carabinieri, gli occhi dell’Arma si moltiplicano grazie alla collaborazione dei cittadini. L’invito è di contattare subito il 112 NUE al verificarsi di qualsivoglia turbamento dell’ordine della sicurezza pubblica”.