Cesena: sos sosta selvaggia tra le vie Savio, Chiusi e Battarra

«La situazione della sosta, soprattutto al mattino, ormai è diventata insostenibile». Lamentano posteggi selvaggi i residenti dell’area incastonata a fronte della scuola Agraria: tra via Savio e l’anello formato dalle vie Battarra e Chiusi. Nei cortili di Agraria non si può posteggiare. La zona è ad alta densità residenziale ed ai veicoli dei residenti si sommano, in maniera affollata ed anche fuori dalle aree consentite, le vetture di genitori, alunni, insegnanti e di altre attività della zona: «Spesso vengono inibiti anche gli accessi alle aree private. Una situazione ormai poco sostenibile» spiegano i residenti.