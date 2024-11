Cesena, sorpreso a spaccare la vetrina del ristorante sushi: 19enne arrrestato

Spacca la vetrina di un ristorante di sushi nel tentativo di realizzare un furto: arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato un cittadino tunisino di 19 anni. L’arresto risale alla notte tra sabato e domenica. Sono da poco trascorse le due di notte quando, al numero di emergenza della Sala Operativa del Commissariato di Cesena, giungevano diverse segnalazioni da parte di cittadini che riferivano di un individuo che nella zona del parcheggio Mattarella stava danneggiando la vetrina di un ristorante di sushi.

Appena giunti, gli agenti di polizia si trovavano di fronte un giovane di origini straniere che presentava diverse ferite alle mani, verosimilmente procurate nel tentativo di infrangere la vetrina del ristorante con un dissuasore del traffico, trovato nel vicino parcheggio ed utilizzato a mo’ di ariete. Il giovane in un primo momento cercava di sottrarsi al controllo di polizia e di accampare scuse sulla sua presenza.

Considerata la flagranza, i poliziotti procedevano all’arrestato per il reato di tentato furto aggravato e al suo accompagnamento presso gli uffici di via Don Minzoni per i successivi accertamenti.

Dall’attività svolta emergeva che il giovane, un tunisino del 2005, senza fissa dimora, vantava diversi precedenti di polizia e proprio nella stessa giornata era stato denunciato a piede libero dai Carabinieri di Cesena per il reato di ricettazione, poichè trovato in possesso di una bici rubata.

Nella giornata di lunedì 18 novembre si è tenuta l’udienza di convalida presso il Tribunale di Forlì a seguito della quale l’arresto veniva ritenuto legittimo ed era disposta la misura dell’obbligo di firma presso gli uffici di polizia.