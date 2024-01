Cesena, soldi per il trading “imprigionati”: pensionato recupera tutto e di più

Quando aveva ormai perso la speranza, ha avuto un lieto fine la vicenda del pensionato che non riusciva a farsi restituire da un broker metà dei 20mila euro di risparmi che gli aveva affidato per farli fruttare col trading. Non solo il 71enne cesenate è riuscito a farsi ridare i 10mila euro che aveva versato, con l’accordo di impiegarli in operazioni finanziarie tramite una società con sede all’estero. Ha ricevuto anche altri 9mila euro circa di profitto che era riuscito a ottenere da quando quel gruzzolo di 20mila euro era stato usato, dal mese di febbraio dell’anno scorso, per speculare su oscillazioni dei prezzi delle materie prime.

A convincere il broker a liquidare le somme che spettavano al pensionato è stata una denuncia presentata, che lo stesso si è impegnato a ritirare una volta sanata la situazione. Ma anche la decisione di rendere pubblica la vicenda, raccontandola al “Corriere Romagna”, che l’ha riportata in un articolo, ha con ogni probabilità favorito una soluzione. Anche perché il broker tirato in ballo, che il 71enne a riposo aveva incontrato, dandogli fiducia, su suggerimento in buona fede di un suo amico (che gli ha affidato una somma ancora più sostanziosa, sempre per farla fruttare col trading), aveva già avuto in passato grane con la giustizia per questioni simili. Quindi una nuova indagine penale sarebbe potuta costare molto cara.