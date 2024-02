Cesena, Sogliano: patto per sostenere il commercio locale

Nella giornata di martedì 13 febbraio, presso la Sala Consiliare, si è tenuto l’incontro tra la sindaca Tania Bocchini e i rappresentanti di Confcommercio per discutere il Nuovo Patto per il Commercio e il Turismo. All’incontro, oltre alla Sindaca, erano presenti il Presidente della locale Confcommercio Andrea Carghini, il Responsabile Confcommercio dell’Area Rubicone e gli esercenti locali. «Il Comune di Sogliano al Rubicone - dichiara la sindaca Tania Bocchini - è impegnato nella salvaguardia e nello sviluppo del tessuto commerciale del nostro territorio. Riconosciamo non solo il valore sociale del commercio locale, ma anche il suo contributo alla bellezza e alla vitalità del centro storico e delle sue frazioni. Affrontare tale sfida richiede un impegno costante su più fronti, con una visione integrata e a lungo termine»

Il Comune ha investito 110.000 euro nel nuovo progetto di riqualificazione urbana, mirato a migliorare l'attrattività e l'accessibilità dei borghi. Questo progetto prevede la creazione di due spazi Dehors multifunzionali, arricchiti installazioni artistiche e un totem multimediale per offrire informazioni turistiche e culturali. Inoltre, è stato lanciato un bando per l'apertura di Temporary Shop, sostenuto e finanziato dal Comune, al fine di sperimentare nuove soluzioni commerciali. A primavera 2025, sarà completata la nuova sede di Sogliano Ambiente Spa, che contribuirà a aumentare l'accessibilità al centro storico con 54 nuovi parcheggi pubblici.

Promozione del Commercio

Il Comune ha lavorato alla riqualificazione della Fiera del Formaggio di Fossa Dop, trasformandola in un momento di massimo incasso per i commercianti locali.

Incentivazione degli Acquisti nel Territorio

Durante le festività natalizie, sono stati promossi gli acquisti presso i negozi locali attraverso il progetto “Natale sotto il Tendone”. In collaborazione con la Proloco e l’Auser, sono state organizzate attività a premi con un totale di oltre 4.000 euro di Buoni Spesa spendibili esclusivamente presso i commercianti di Sogliano al Rubicone.

Sostegno Economico

Si è rivisto il regolamento dello Sviluppo Imprese, estendendo i contributi anche alle realtà già presenti sul territorio. Attualmente, sono in corso diverse istruttorie per assegnare contributi economici. Inoltre, sono stati aumentati i contributi di sostegno al commercio e le premialità legate all'adesione a politiche di sviluppo, destinando 80.000 euro a bilancio.

Per le imprese nuove (entro i 5 anni dall'apertura), non cambia nulla e continueranno a ricevere lo stesso contributo degli anni precedenti. Per le imprese attive sul territorio da oltre 60 mesi, incrementato il contributo fino a un massimo di 1.620 euro (20% in più rispetto al 2022), al quale potrà essere aggiunta una premialità del 20% (324 euro) per l'adesione alle iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale a favore dell'economia locale.

«Il Comune di Sogliano al Rubicone», conclude la sindaca Tania Bocchini, «è determinato a sostenere il commercio locale e a promuovere lo sviluppo sostenibile del nostro territorio. Continueremo a lavorare con impegno e determinazione per garantire un futuro prospero per tutti i nostri cittadini e imprenditori.»