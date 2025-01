Cesena, sicurezza e gestione delle emergenze: la Malatestiana aderisce a un progetto pilota

La Biblioteca Malatestiana di Cesena – nell’ambito di un percorso lanciato dalla Regione Emilia-Romagna – ha chiesto e ottenuto di attivare il servizio “Egida psem”: una piattaforma e servizi digitali per favorire una cultura della sicurezza’, progetto pilota per la gestione digitale delle informazioni inerenti alla sicurezza ed emergenza, realizzato con il supporto di DM Cultura s.r.l.

“Uno spazio culturale – commenta l’assessore alla Cultura Camillo Acerbi – per essere davvero pienamente e correttamente fruibile deve poter contare su un piano di sicurezza dettagliato, che riguardi sia i diversi ambiti di lavoro, sia quelli di visita da parte del pubblico. Ogni anno il personale della Malatestiana prende parte a corsi di formazione al fine di elevare la qualità del servizio e di rendere questa nostra istituzione culturale al passo con gli standard italiani ed europei. Avviando questo nuovo percorso di gestione digitale della sicurezza, intendiamo aggiungere un ulteriore tassello a tale percorso, acquisendo tutte le informazioni e le buone pratiche necessarie per prevenire e affrontare le situazioni di emergenza all’interno dei locali che compongono il polo malatestiano, con particolare attenzione alla salvaguardia dei preziosi beni ivi conservati e alla loro movimentazione in caso di emergenza”.

Le istituzioni selezionate dal Settore Patrimonio culturale della Regione per la partecipazione al progetto pilota sono 11, distribuite sul territorio regionale: Museo Francesco Baracca di Lugo, Museo d’Arte Cinese ed Etnografico di Parma, Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo, Museo internazionale e biblioteca della musica del Settore Musei Civici Bologna, Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, Museo Civico Medievale, Archeologico, Collezioni Comunali d’Arte - Musei Civici d’Arte Antica di Bologna, Musei Civici di Reggio Emilia e la Civica Pinacoteca il Guercino e Galleria d’arte Moderna ‘Aroldo Bonzagni’ di Cento.

Sarà garantita la partecipazione di un professionista per tutta la durata del progetto (9 mesi circa), con un processo assistito di attivazione della piattaforma, attraverso la realizzazione di sessioni formative online finalizzate a descriverne le caratteristiche d’uso, le peculiarità e i punti di forza. Sarà inoltre presente un servizio di assistenza durante tutta la durata del progetto e una fase di approfondimento a fine lavori per condividere l’esito delle attività svolte.