Cesena siamo noi: “Zona 30 funziona e va potenziata”

“Cesena siamo noi” invita a insistere sulle “zone 30” in nome della sicurezza stradale. “Cesena deve continuare il percorso di innovazione e di rafforzamento della sicurezza stradale - si legge in una nota - con la decisione, presa da tempo, di adottare il limite di velocità a 30 km/h in molte delle sue zone. Questa scelta è stata presa dagli amministratori comunali cesenati oltre 20 anni fa, con un approccio alla gestione della mobilità urbana che si è rivelato efficace. Il tasso di incidentalità stradale a Cesena è drasticamente sceso, avvicinandosi allo zero, e con esso il tasso di mortalità che si é attestato su livelli estremamente bassi. Questi indicatori fanno ben comprendere l’argomento e lasciano poco spazio all’interpretazione: Zona 30 funziona e va potenziata!! I dati non solo dimostrano l’efficacia della misura ma anche la capacità di prevenzione e di miglioramento della qualità della vita urbana, per questo non comprendiamo la presa di posizione di chi in queste settimane si è dimostrato contrario.

La decisione di Cesena di adottare la “Città 30” è in linea con le tendenze internazionali e dimostra un impegno significativo verso la sicurezza e la sostenibilità. Cesena Siamo Noi è favorevole alla “città 30” ma ritiene indispensabile un coinvolgimento della città con il contributo dei quartieri, entità che riteniamo essenziali per il completamento di questo progetto e che ci sia un accompagnamento alla riflessione dei cittadini su questi temi vitali. Nonostante la bassa densità abitativa, l’applicazione di questa misura nelle “zone intelligenti” ha dimostrato di avere un senso concreto, contribuendo a creare un ambiente urbano più sicuro e vivibile per tutti.

Questa scelta non solo migliora la sicurezza stradale, ma rappresenta anche un passo avanti verso una città più ecologica e orientata al benessere dei cittadini. Sull’onda della città 30 di Bologna è la prima volta che in Italia si parla di mobilità e sicurezza in maniera organica, mettendo in risalto l’importanza della qualità dello spazio pubblico e il benessere delle persone. Crediamo però che ci sia ancora molto da fare sul fronte della mobilità sostenibile diffusa, soprattutto a supporto delle periferie che ad oggi risultano abbandonate. Occorre anche un vero piano incentivi per l’utilizzo di mezzi pubblici o a basso impatto ambientale. Siamo certi che un primo segnale debba arrivare dalle istituzioni che non devono usare la manovra per punire i cittadini e “fare cassa” ( il comune già ora incassa 3,5 milioni da contravvenzioni), meglio investire su una campagna informativa ed educativa forte a tutti i livelli”.