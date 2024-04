Cesena: si stacca un pezzo delle storiche mura e piomba sulle auto in sosta

Una pesante porzione delle storiche mura che circondano il parco della Rocca Malatestiana ha ceduto sotto il peso del tempo due sere fa, piombando all’improvviso contro una vettura che era in sosta.

Il pezzo staccatosi dall’alto e piombato su un’auto si trova nel tratto di mura che circonda il parco Della Rimembranza a poca distanza dal cancello monumentale e dal monumento ai caduti e a ridosso di quello che in epoca bellica era l’ingresso del rifugio anti aereo costruito sotto il colle Garampo e ai piedi della fortezza Malatestiana, lungo l’asse di viale Mazzoni.

Nel momento del cedimento, due sere fa, non c’erano pedoni di passaggio. Lo stallo “sfortunato” di sosta era stato occupato dalla vettura di un cervese (residente nella frazione di Pisignano) che si era recato in centro per la manifestazione enogastonomica europea e che quando è tornato alla macchina ha trovato il pesante danno al parabrezza e alla carrozzeria.

Dell’accaduto sono stati avvertiti polizia locale e vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area: ora “fettucciata” e con un paio di stalli di sosta tolti rispetto al solito numero che fiancheggia le mura e viale Mazzoni. Posti di sosta che torneranno pubblicamente disponibili soltanto dopo verifiche statiche ed eventuali lavori di consolidamento che si renderanno necessari.