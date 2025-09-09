Cesena, si schiantano contro un’auto in sosta e la ribaltano

CESENA. Questa mattina, martedì 9 settembre, alle 9.15, la Polizia Locale di Cesena è intervenuta per i rilievi di un incidente stradale avvenuto all’altezza del civico 4314 di via Cesenatico, in località Villa Casone. Il sinistro ha coinvolto una Fiat 500, a bordo della quale viaggiavano due adulti (nonni) e una bambina di 4 anni. Per cause ancora in corso di accertamento il veicolo è finito contro un’auto parcheggiata lungo la carreggiata, provocandone il ribaltamento. Al momento dell’impatto, all’interno del veicolo in sosta non era presente alcuna persona. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno liberato uno dei passeggeri che, a seguito dell’impatto, è rimasto incastrato nell’abitacolo della Fiat 500. E’ stato inoltre richiesto l’intervento in codice rosso del personale sanitario del 118 che non esclude un malore improvviso come possibile causa dell’incidente. Tutti gli occupanti del veicolo risultano coscienti al momento dell’intervento.

Sul luogo sono intervenute: la pattuglia Infortunistica e la pattuglia del Pronto Intervento della Polizia Locale, una pattuglia dei Carabinieri, che ha gestito la viabilità nella zona per garantire la sicurezza della circolazione e agevolare i soccorsi. La dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio della Polizia locale.