Cesena. Si aggira tra i taxi in stazione, arrestato un 28enne per evasione e furto

Nel pomeriggio del 5 novembre i carabinieri del Nucleo Operativo di Cesena hanno arrestato un 28enne cittadino albanese per evasione, false dichiarazioni e furto aggravato.

I militari sono intervenuti presso la stazione ferroviaria dopo una segnalazione di un giovane che rovistava all’interno di alcuni taxi. Il ragazzo, bloccato mentre si nascondeva tra i viaggiatori, ha fornito false generalità durante l’identificazione.

Dai successivi accertamenti è emerso che era sottoposto agli arresti domiciliari in una comunità di recupero per reati contro il patrimonio (misura disposta dall’Autorità Giudiziaria di Pistoia) e che aveva evaso. Con la collaborazione della polizia locale, è stato inoltre identificato come presunto responsabile del furto di un autocarro avvenuto poco prima nel parcheggio del Gasometro, veicolo poi abbandonato dopo un sinistro stradale.

Su disposizione del Sostituto Procuratore di Forlì, il giovane è stato trattenuto nelle celle di sicurezza in attesa dell’udienza. Il giudice ha convalidato l’arresto disponendo il ripristino degli arresti domiciliari.