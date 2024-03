Cesena: sgomberato un mini villaggio abusivo sotto al viadotto Kennedy

Quella che da mesi era una situazione di precarietà e pericolo, anche dal punto di vista igienico sanitario, è stata cancellata. Ed è servita una lunga mattinata di lavoro agli operai di Hera e quasi una intera giornata di servizio per un paio di pattuglie del Commissariato di polizia di Cesena, per liberare (partendo ieri mattina di buon ora) l’area del sotto ponte al viadotto Kennedy, che da mesi era occupata stabilmente da persone che dormivano all’aperto; una zona che da qualche settimana era diventata un vero e proprio accampamento collettivo, con poco meno di dieci persone che stabilmente vi “alloggiavano” tra materassi di fortuna, coperte masserizie e piccolo mobilio racimolato nel tempo. Con le condizioni igieniche immaginabili e mettendo in pericolo anche la propria salute.

È la seconda operazione simile che la polizia compie in pochi giorni. Precedentemente a Torre del Moro era stata di nuovo sgomberata da occupanti abusivi l’area Ex Sacim.

Questa volta si trattava prevalentemente di presenze di persone italiane e nord africane: tutti senza fissa dimora e senza un punto di riferimento stabile sul territorio.

I furgoni della cooperativa addetta ed inviata da Hera e le pattuglie del Commissariato di via Don Minzoni hanno iniziato il lavoro poco prima delle otto. Da una parte serviva rimuovere tutto il materiale accatastato da spedire in discarica. Dall’atra serviva identificare tutte le persone presenti: ed è stato questo il lavoro che ha impegnato per più tempo (ed esclusivamente) i poliziotti.

No tutti erano muniti di documento d’identità. Tra loro c’era anche una donna italiana. Uno d gli stranieri era già colpito da ordine di espulsione dal territorio italiano ed alla fine per lui scatterà l’allontanamento coattivo. Nel manipolo di persone identificate c’erano anche almeno un paio di volti già noti alle forze di polizia. Pregiudicati che quanto meno saranno nelle prossime ore raggiunti da proposte di foglio di via obbligatorio dal territorio comunale.