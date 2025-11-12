Cesena, “Settimane dell’educazione”: un ciclo di incontri dedicati alla pedagogia

Venerdì 14 novembre prendono il via a Cesena ‘Le settimane dell’educazione. Dialoghi e confronti sulla pedagogia’, ricco calendario di eventi pubblici nel corso dei quali si parlerà di educazione, diritti e delle sfide del tempo presente. L’iniziativa, fortemente voluta dall’Assessorato alla Scuola e ai Servizi educativi del Comune di Cesena, è frutto del lavoro sinergico svolto dal Centro Studi Servizi Educativi e Edu I Care C.N.I.S di Cesena.

“Con le ‘Settimane dell’educazione’ – commenta l’assessora alla Scuola e ai Servizi per l’Infanzia Maria Elena Baredi – vogliamo ribadire un principio fondamentale: educare è una possibilità che ogni adulto ha per aiutare chi cresce a sviluppare i propri talenti, le proprie competenze e la propria consapevolezza, costruendo al tempo stesso una società migliore. Ogni incontro è stato pensato come un’occasione per approfondire temi di grande attualità all’interno di un contesto culturale ampio e stimolante. Gli appuntamenti – prosegue l’Assessora – offriranno diversi punti di vista per interpretare il presente e vedranno la partecipazione di relatori di grande esperienza, che dialogheranno con professionisti impegnati nel mondo dell’educazione. Il filo conduttore di tutte le iniziative, a cui prenderanno parte i dirigenti scolastici di ogni ordine e grado delle scuole di Cesena, sarà proprio il dialogo, elemento centrale dell’educazione e strumento indispensabile di confronto. Attraverso il dialogo, vogliamo promuovere una pedagogia capace di osservare la realtà quotidiana e di rivolgersi all’intera comunità. Come ricordava il pedagogista brasiliano Paulo Freire, ‘l’educazione non cambia il mondo: cambia le persone che cambieranno il mondo’”.