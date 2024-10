I Carabinieri di Cesena hanno denunciato un giovane per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. Il ragazzo, durante la notte, a bordo di autovettura del padre, presa a sua insaputa, e senza patente (mai conseguita) non rispettava l’alt impostogli dai militari, per poi terminare la breve fuga contro uno spartitraffico del centro cittadino.