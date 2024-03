Cesena: senza patente e con un chilo di droga in auto, patteggia un anno e 8 mesi davanti al giudice

Zigzagava in autostrada, senza avere la patente e con in auto un chilo di droga.

Ha patteggiato un anno e 8 mesi di reclusione J.M., il giovane originario della zona di Roma e residente a Gabicce, bloccato alcune settimane fa ed arrestato dagli agenti della polizia stradale di Pieve Acquedotto.

I fatti avevano sono avvenuti lungo l’autostrada A/14, quando una pattuglia aveva notato l’uomo, alla guida di una berlina tedesca, compiere manovre pericolose e sorpassi azzardati.

I poliziotti si sono lanciati all’inseguimento con sirena e lampeggiante e sono riusciti ad intercettare l’auto e a fermarla al casello di Cesena senza coinvolgere nell’accaduto altri automobilisti. L’uomo al volante sosteneva di aver dimenticato patente e documenti a casa. Ma in realtà è, emerso come il permesso di guida gli fosse stato ritirato.

Una volta portato in caserma gli agenti hanno setacciato la sua auto. Nascosti sotto il sedile del conducente e nel portabagagli, sotto alla ruota di scorta, c’erano attrezzi e altri oggetti, ma anche due panetti e dieci involucri cilindrici di sostanza di colore scuro, che gli esami di laboratorio hanno appurato essere hashish per un peso complessivo di poco più di un chilo. Addosso l’uomo aveva anche 3.300 euro. Ieri, difeso dall’avvocato Mirko Mariani del foro di Tivoli, J.M. ha concordato una pena patteggiata di un anno e 8 mesi in Tribunale a Forlì a chiusura del rito direttissimo per detenzione ai fini di spaccio.