Cesena, scuola Mulini: ecco il nuovo impianto di climatizzazione

A Cesena, questa mattina l’assessora alla Scuola e ai Servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi e i tecnici di Energie per la Città hanno inaugurato il nuovo sistema di climatizzazione negli spazi didattici del nido e della scuola d’infanzia Mulini, in centro città.

L’intervento, corrispondente a un costo complessivo di 57.626 euro, ha previsto l’installazione di sistemi a split a pompa di calore in tutte le sezioni, per garantire il raffrescamento degli ambienti durante i mesi estivi e rendere così l’edificio maggiormente fruibile anche nel periodo del centro estivo. Grazie a questo progetto, tutte le sezioni e i dormitori del plesso sono oggi dotati di un impianto di raffrescamento efficiente. Il sistema installato è utilizzabile anche nei mesi invernali come supporto all’impianto di riscaldamento esistente, contribuendo a migliorare il comfort termico e la continuità del servizio in caso di necessità.

“Per quanto possano sembrare più piccoli rispetto alle grandi opere che questa Amministrazione comunale ha progettato e avviato in città in ambito scolastico – commenta l’assessora Baredi – questi interventi fanno parte di un piano più ampio e articolato di efficientamento degli edifici, con l’obiettivo di mettere a disposizione di bambini, insegnanti, operatori e delle famiglie stesse, spazi più accoglienti, sicuri e sostenibili. Grazie all’adozione di tecnologie innovative ed efficienti, possiamo anche ottenere significativi risparmi energetici. Siamo grati ad Energie per la città per questa costante collaborazione che assicura opere importanti a favore degli edifici scolastici ma anche campagne informative e di comunicazione direttamente rivolte ai bambini”.

Interventi analoghi realizzati in altre scuole dell’infanzia del territorio comunale hanno già prodotto una riduzione dei consumi di gas superiore al 40%, rispetto ai livelli precedenti.