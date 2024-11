Cesena, scoperti con l’eroina da spacciare: due denunce

Nello scorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Cesena, in particolare del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Borello, hanno effettuato una serie di servizi serali lungo le principali arterie stradali di Cesena nonché in alcuni parchi pubblici. Sono state denunciate quattro persone.

Denunciati due uomini per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, in quanto trovati in possesso di confezioni contenenti alcuni grammi di eroina nonché materiale per il confezionamento delle dosi.

Denunciato un giovane per “porto di armi ed oggetti atti ad offendere” in quanto trovato in possesso di un coltello a farfalla di medie dimensioni.

Stesso destino infine per un uomo per “guida in stato di ebbrezza” in quanto sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge, patente ritirata per la successiva sospensione e veicolo affidato ad un conoscente.