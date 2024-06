Cesena, scoperta una serra di marijuana: 28enne denunciato

Martedì scorso una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare, in servizio di controllo del territorio, nel transitare in una strada abbastanza fuori mano posta nel territorio del Comune di Roncofreddo avvertiva distintamente un chiaro odore di cannabis. Gli agenti hanno deciso di approfondire e, “guidati dal naso” sono riusciti ad individuare un’autorimessa da cui inequivocabilmente si sviluppava l’odore avvertito.

La mattina successiva, di buon’ora, gli agenti della polizia locale si sono quindi appostati nei paraggi e quando hanno notato una persona fare ingresso nel capanno sono intervenuti.

All’interno è stata così rinvenuta una serra per la coltivazione di canapa indiana, dotata dell’impianto necessario (luci, ventilatori, irrigatori, eccetera) con all’interno 18 piante in vegetazione (per un peso di 1,100 kg.). Negli stessi locali sono stati altresì trovati, confezionati in sacchetti, circa 700 grammi di marijuana raccolta e pronta all’uso.