Cesena, scontro auto-moto alla rotonda del Ponte Vecchio: tanto spavento e ferite lievi per il motociclista

Tanto spavento e per fortuna solo ferite lievi per il conducente dello scooter. Questo il bilancio dell’incidente avvenuto poco prima delle 12 questo lunedì mattina a Cesena alla rotonda del Ponte Vecchio. Coinvolte nello scontro un’audi nera e uno scooter, l’ipotesi al vaglio degli agenti della polizia locale intervenuti per i rilievi, è che la prima scendendo dal ponte vecchio abbia tagliato la strada allo scooter che invece stava attraversando la rotonda in direzione Roversano. Le velocità per fortuna erano ridotte, l’uomo alla guida della moto è finito rovinosamente a terra e in un primo momento non si muoveva con grande spavento di chi ha assistito alla scena. In realtà pochi istanti dopo ha alzato una mano per rassicurare sulle sue condizioni. Sul posto è intervenuta per prima la camionetta della Polizia Locale che si trovava per caso a qualche centinaio di metri dal luogo dell’inicidente. Gli agenti hanno messo subito in sicurezza l’area e poco dopo sono arrivati i soccorritori del 118. L’uomo è stato trasportato al Bufalini in codice 1, quello di minore gravità.