Cesena, schianto tra due auto sulla via Emilia: quattro feriti e viale Matteotti chiuso per 2 ore

Un incidente avvenuto all’ora di pranzo sulla via Emilia, precisamente all’incrocio tra viale Matteotti e via Cacciaguerra, a pochi metri dall’edicola, ha mandato il traffico in tilt per un paio di ore in un punto cruciale della rete stradale. Dalle 13.05, momento dello schianto tra due vetture con a bordo quattro persone, tutte ferite ma non in modo grave, è stato possibile ripristinare la normale circolazione solo verso le 15. Prima la Polizia locale ha dovuto chiudere viale Matteotti, con tanto di nastro bianco-rosso per delimitare l’area interdetta all’accesso di veicoli, in modo da potere fare tutti gli accertamenti. Poi si è dovuta attendere la rimozione di una delle due auto, sfasciata nella parte frontale, bloccata in mezzo alla carreggiata. Solo al termine, di queste operazione il traffico è iniziato a fluire regolarmente.

A entrare in collisione sono state una Volkswagen Tiguan condotta da un 58enne italiano di origine marocchina con a bordo la moglie 35enne, ance lei del Paese nordafricano, e un Land Rover guidato da un 49enne rumeno che trasportava un connazionale di 47 anni. Tutte le quattro persone sono state portate al Pronto soccorso dell’ospedale Bufalini con codici di bassa e media gravità. Sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per estrarre dall’abitacolo gli occupanti della Tiguan ed è arrivata in ausilio pure una pattuglia di pronto intervento.

A quanto pare, ci sarebbe stata una mancata precedenza della Tiguan al Land Rover. Come accade sempre in questi casi, sono stati avviati accertamenti tossicologici sui conducenti.