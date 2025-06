Cesena, San Giovanni: è la sera delle streghe, tra rito di purificazione e corteo in costume

Tradizioni e contemporaneità, avvolte in un velo di divertimento e socialità, si intrecceranno anche oggi alla fiera di San Giovanni, vigilia della festa del patrono.

Sulla base di rituali che affondano le loro radici in un passato remoto, questa è la magica sera per preparare l’acqua di San Giovanni, con fiori ed erbe spontanee lasciati a macerare al chiar di luna, ma è anche la notte delle streghe.

Occhio alle streghe

Proprio le streghe saranno protagoniste stasera, in piazza Albizzi, di uno spettacolo dedicato alle erbe magiche di San Zvan, durante il quale sarà eseguito anche un magico rito di purificazione contro le energie negative, su tutto il pubblico.

Inoltre, alle 21, dalle “Vie della magia”, sempre animate da spettacolini e raccontastorie, partirà un corteo storico con dame e cavalieri protagonisti della Giostra di Cesena, che si muoverà nel cuore della città.

Si parlerà di incantesimi e tradizioni magiche anche in piazza Almerici, dove alle 21 andrà in scena “La notte di San Giovanni, streghe, pozioni, antichi rimedi contro tutti i malanni”. È uno spettacolo “storicomico”, di e con Alessandro Pieri, organizzato anche in questo caso dall’associazione della Giostra di Cesena.

Ai giardini Serravalle

Ai giardini di Serravalle gli eventi iniziano dal pomeriggio. Dalle 17 alle 19 è in programma un laboratorio a cura di “Alumni-Mani per ascoltare e raccontare”. Di sera lo spazio musica sarà animato dall’esibizione di Nik-Elio dj set. Invece, nell’area Vintage rebound, sempre ai giardini, fra una birra artigianale e un aperitivo si potrà partecipare a una lezione gratuita di ballo. A seguire, Balboa e dj set e social dance.

In teatro

Al Bonci proseguono le aperture straordinarie, dalle 18 alle 22, con la biglietteria in funzione e la possibilità di entrare nel foyer, dove è allestita la mostra partecipativa “Il disegno include”, e in platea.

Dalle 20 alle 21, si potrà inoltre andare alla scoperta, anche domani, degli spazi più segreti e della storia dell’edificio prenotando una visita guidata a cura dell’associazione “Artemisia” con una mail a artemisiacesena@gmail.com o telefonando al 338-3730455. Costa 5 euro.

Patrono in cattedrale domani

Per i fedeli non va comunque dimenticato l’aspetto religioso della festa di San Giovanni. Domani mattina, alle 10, come da tradizione, nella cattedrale dedicata al precursore di Cristo, il vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo celebrerà la messa pontificale. Anche quest’anno, in occasione del rito sarà esposto all’interno del duomo uno dei grandi libri liturgici di proprietà della Diocesi e conservati nella Biblioteca Malatestiana. Si tratta di uno Graduale, sontuosamente miniato, che comprende la musica e i testi dei brani eseguiti dal coro durante la liturgia delle varie ricorrenze religiose dell’anno fra cui, appunto la solennità di San Giovanni Battista. Il manoscritto sarà aperto proprio al foglio 75v, dove compare uno dei canti della messa del 24 giugno e che contiene una splendida decorazione: la raffigurazione della nascita del Battista.