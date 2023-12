Cesena, San Giorgio è pronta ad accendere il Natale

Si accende il Natale anche nella frazione di San Giorgio, dove nella giornata di domani si celebrerà la festa natalizia.

Una giornata che coinvolge fin dalla mattina un’intera frazione, con attività presso negozi, cartolibreria, parco Dei Ciliegi ed esterni della scuola e della parrocchia. Un grande momento conviviale all’interno della comunità di San Giorgio, arricchito anche dall’accensione dell’albero e delle luminarie nella stessa giornata.

«Per il terzo anno di fila abbiamo presentato il nostro progetto “Christmas Carols” al bando comunale, con esito positivo arrivato proprio all’inizio di questa settimana - racconta la direttrice della scuola Chorus, Elena Di Dato- Il progetto consisteva nella realizzazione dell’albero di Natale e dell’inserimento delle luminarie presso il giardino pubblico Dei Ciliegi nel centro del quartiere. In più verranno allestite delle luminarie lungo parte della via San Giorgio, in particolare nelle vicinanze della nostra scuola musicale Chorus, visto che riceveranno corrente elettrica proprio dal nostro contatore. L’accensione dell’albero e delle luminarie si terrà domani alle ore 17. Abbiamo deciso di inserire questo piccolo progetto, ma di grande significato per i paesani, all’interno della festa natalizia di quartiere, arricchendo il programma ricco di attività e spettacoli. In concomitanza con l’accensione dell’albero e delle luminarie, la scuola musicale Chorus, con cantanti e pianisti, allieterà con un concerto natalizio.

Per chi volesse unirsi al coro, dalle 15:30 di domani, presso la nostra scuola musicale, sarà a disposizione gratuitamente, per chi volesse, un laboratorio per imparare le canzoni da cantare insieme al coro sotto l’albero».