Cesena, salvato un gatto trovato dentro un bidone sotto gli sfalci d’erba

Nella mattinata di sabato scorso, proprio nella giornata nazionale dedicata ai gatti, gli operatori ecologici, mentre svuotavano un cassonetto per gli sfalci a San Giorgio, si sono imbattuti in una brutta storia, per fortuna a lieto fine. Sommerso da un mucchio d’erba tagliata e buttata via, un micio non riusciva e risalire, rischiando di fare una brutta fine. Per fortuna gli addetti impegnati a raccogliere gli scarti delle potature se ne sono accorti prima che morisse soffocato oppure sbattuto dentro il cassone di un mezzo delle nettezza urbana. L’animale, provato e impaurito, è stato tirato fuori e consegnato al gattile, dove le volontarie se ne sono prese cura. Il sospetto è che non fosse finito casualmente dentro quel bidone in via Barbieri ma fosse stato crudelmente infilato lì dentro.