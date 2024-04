L’unione fa la forza e i dodici quartieri cesenati lo sanno molto bene tanto che ogni anno rafforzano le relazioni tra i territori in vista di una serie di eventi, primo fra tutti quello della tradizionale raccolta solidale organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale di Cesena e con diversi altri enti e associazioni del territorio (Caritas parrocchiali, associazione San Vincenzo, Mantello di San Martino, Gruppi Scout, Masci, Parrocchie, Banco di Solidarietà Cesena, Emporio Solidale e Cucine Popolari). Fondamentale inoltre è il supporto dei cittadini che si adoperano a sostegno del prossimo, soprattutto dei nuclei familiari più fragili che vivono nei quartieri della città.

Sabato benefico

L’appuntamento è per sabato 13 aprile, dalle ore 9 alle ore 18, quando si raccoglieranno generi di prima necessità (olio di oliva, zucchero, caffè, biscotti, tonno e carne in scatola, legumi, pasta, riso, farina, latte a lunga conservazione) ma anche pannolini e prodotti per l’infanzia e per l’igiene della casa e della persona. La distribuzione di quanto raccolto verrà consegnata alle Associazioni di volontariato del Quartiere di riferimento.

Gli aderenti

Gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa sono: Conad City Viale G. Finali; Conad City Foro Annonario; IN’S Mercato di Via Roversano; supermercati Conad di Ponte Abbadesse, Montefiore, Case Finalie e Oltresavio; Famila di Via Marzolino; Eccomi Via Romea; Famila Torre del Moro; Famila Piazza A. Magnani; DI PIU’ Via Emilia Ponente; Minimarket di San Carlo; Alimentari Erica a San Carlo; Macelleria Zani di San Carlo; Famila San Vittore, Calisese e Case Missiroli; CONAD CITY Macerone; Svelto A&O di Mazzotti a Ruffio; Vivo Mio Ponte Pietra; Conad City Pievesestina; Daniele e’ Rumagnol; Famila Market di Martorano; Conad City di Ronta, Martorano e Borello; Crai di Borello; Famila di via Madonna dello Schioppo; Supermercato ECCOMI di via Giordano Bruno; Conad di Villachiaviche; Supermarket Quattro B. BABBI di Calabrina.

L’edizione 2024 della Raccolta solidale organizzata dai Quartieri di Cesena arriva dopo il particolare successo raccolto nel corso degli scorsi anni: nel 2023, ad esempio, sono state proposte due occasioni di prossimità: la prima, organizzata nella giornata di sabato 15 aprile, ha garantito una raccolta di 125 quintali di prodotti alimentari, tra pasta, farina, risa, legumi, caffè, zucchero, omogeneizzati, olio, latte e prodotti per l’igiene; nel corso della seconda, andata in scena sabato 7 ottobre, sono stati raccolti oltre 53 quintali di generi di prima necessità e di prodotti per l’igiene della persona e della casa.