Cesena, sabato alla Rocca la festa di “Rompi il silenzio”

In occasione della giornata mondiale contro l’omolesbobitransafobia torna a Cesena “Rompi il silenzio”, il festival proposto e organizzato alla Rocca Malatestiana dall’associazione Rimbaud LGBTQ+ Cesena. Si tratta di una iniziativa di sensibilizzazione contro le discriminazioni e di celebrazione dei successi raggiunti da tanti anni di lotte nell’ambito dei diritti delle persone con identità non binaria o orientamento non eterosessuale. Le porte della Rocca si apriranno alle ore 17:30 con l’inizio del talk di Barbara Centrone, insegnante e attivista, (barbiequeer su Instagram) alle 18:30. A seguire dj-set a cura di Eva Romano e drag king show di Nyx Undicesima. Inoltre nel corso della serata saranno presenti banchetto delle associazioni e delle collettive del territorio.