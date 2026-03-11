Cesena, sabato 21 marzo una giornata per l’inclusione in Biblioteca e allo stadio

In occasione della Giornata mondiale della Sindrome di Down, l’associazione G.R.D. – Genitori Ragazzi Down di Cesena, attiva a Cesena, nei territori dell’Unione Valle Savio e del Rubicone Mare, e parte della rete Spazio Comune (con sede nell’immobile comunale di Case Castagnoli di via Emilia Levante, 1346), propone insieme all’Amministrazione di Cesena al Comune di Gambettola e all’Associazione Gambettola Eventi, ente organizzatore del carnevale della Romagna, una giornata di confronto, informazione e sensibilizzazione dal titolo ‘Di rete in rete facciamo goal!’, che si terrà sabato 21 marzo 2026.

La mattinata prenderà il via alle 10 nella sala proiezioni della Biblioteca Malatestiana, con un convegno dedicato alle esperienze educative e ai progetti di inclusione realizzati sul territorio d’intesa con i Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Valle Savio. Durante l’incontro l’Associazione, nata nel 2007 come punto di riferimento per le famiglie e gli operatori sociali, sanitari e scolastici su tutte le problematiche riguardanti la sindrome di Down, presenterà alcune delle attività che porta avanti per accompagnare i ragazzi nei diversi momenti della crescita. In particolare, verranno illustrati due percorsi educativi: un laboratorio sensoriale e di socializzazione rivolto alle bambine più piccole dell’associazione, realizzato con il supporto di una pedagogista, pensato per stimolare relazione, scoperta e condivisione attraverso attività mirate; e un percorso guidato da una psicologa sui temi dell’affettività, dell’emotività e della sessualità, che accompagna i ragazzi nel loro cammino di crescita, aiutandoli a sviluppare maggiore consapevolezza di sé e delle relazioni.

Verranno poi raccontati anche alcuni progetti nati dalla collaborazione con il territorio, che rappresentano esempi concreti di partecipazione e inclusione. Tra questi, il Carnevale della Romagna di Gambettola, Carnevale dell’inclusione, che vede la collaborazione tra la G.R.D. e Gambettola Eventi, in cui i ragazzi sono coinvolti direttamente nella costruzione del carro allegorico e nella partecipazione alle sfilate del Carnevale che si terranno nelle giornate del 6, 11 e 19 aprile. Quest’anno l’esperienza si è arricchita anche di un laboratorio creativo con la stamperia Pascucci. Sarà inoltre presentato il progetto di Calcio integrato realizzato con il Cesena Fc, che permette ai ragazzi di vivere lo sport come spazio di incontro, gioco e condivisione, insieme ad altri giovani del territorio. Nel corso della mattinata verranno proiettati anche video e testimonianze delle attività svolte, per raccontare in modo concreto il valore dei percorsi realizzati.

La giornata proseguirà, alle 15, all’Orogel Stadium ‘Dino Manuzzi’, dove i partecipanti potranno assistere alla partita del Cesena con il Catanzaro. È inoltre prevista la possibile sfilata in campo dei ragazzi del calcio integrato. L’obiettivo dell’iniziativa è mostrare come, quando associazioni, istituzioni, realtà culturali e sportive lavorano insieme, sia possibile costruire reti capaci di generare opportunità reali di inclusione, in cui i ragazzi con sindrome di Down non sono semplici destinatari di attività, ma protagonisti attivi della vita della comunità.

Alla conferenza stampa sono intervenuti: l’assessore allo Sport Christian Castorri, l’assessora ai Servizi per le persone e le famiglie del Comune di Cesena, Carmelina Labruzzo, Eugenio Battistini, sindaco di Gambettola, Davide Ricci, presidente Associazione Gambettola eventi, Giuseppina Sacchetti, presidente Associazione GRD, Massimo Buratti coordinatore del progetto ‘Calcio integrato’.