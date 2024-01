Cesena, sabato 20 gennaio un convegno sulla disabilità con il presidente nazionale Anffas

Sabato 20 gennaio, dalle ore 9 alle 13, in occasione del ventesimo anniversario della rete “Abilità Diverse”, nella Sala Sozzi del palazzo del Ridotto si terrà il convegno “Imparare a conoscere e a contrastare le discriminazioni sulle persone con disabilità”. Si tratta di un’occasione per riflettere sulla discriminazione delle persone con disabilita, sulle difficoltà quotidiane che ogni tipologia di disabilità comporta (uditivo, visiva, intellettivo e/o relazionale, motoria, acquisita e/o neurodegenerativo), e sulle modalità e gli strumenti per poterle superare. A fine mattinata, sarà presentato un corso di formazione, in partenza a febbraio, finalizzato a riconoscere e contrastare le discriminazioni delle persone con disabilità. Il convegno, che sarà sottotitolato, sarà moderato dalla giornalista Raffaella Candoli.

La mattinata, a ingresso libero, sarà introdotta dal sindaco Enzo Lattuca, dagli assessori alle Politiche per le Persone e per le famiglie, Carmelina Labruzzo, e all’inclusione, Carlo Verona, e dalla direttrice del distretto sanitario Unione Valle Savio, Paola Ceccarelli. A seguire, interverranno: Roberto Speziale, presidente Anffas Nazionale, che si concentrerà sulla legge n.67/106 e l’Agenzia Nazionale antidiscriminazione; Antonio Cotura, Presidente Fiadda Nazionale, che aprirà una riflessione sulla disabilità uditiva e la discriminazione, chiarendo quali sono gli approcci inclusivi.

Sono inoltre in programma i contributi di Enzo Lazzaro, Formatore Nazionale Aism Livio Ceccarelli Presidente ApreRegione Emilia-Romagna, Fabio Strada, Presidente Uici sezione Forlì-Cesena e dell’avvocata Francesca Montalti, Presidente Anffas Cesena APS ETS, che presenterà il corso per riconoscere e contrastare le discriminazioni delle persone con disabilità. La mattinata si concluderà con un dibattito. Promuovere l’inclusione piena e soddisfacente delle persone con disabilità nel contesto di vita. Abilità diverse è una rete di associazioni del territorio cesenate impegnata già dal 2004 nell’ambito della disabilità. Le associazioni, mantenendo la loro specificità, operano in sinergia alla costruzione di una società inclusiva. Lavorare in Rete aiuta ad alzare lo sguardo oltre le esigenze particolari e a trovare, attraverso l’ascolto reciproco, risposte ai bisogni comuni.