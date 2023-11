Cesena, “Ruotando 2023” con oltre 13mila spettatori

Ruotando si conferma un appuntamento amato e gettonato dagli appassionati delle due e quattro ruote. Un appuntamento che ha fatto di Cesena Fiera per due giorni la capitale dei motori dell’Emilia Romagna. Oltre 13.000 i visitatori e 200 gli espositori ospitati nei 15.000 metri quadrati dei padiglioni che quest’anno hanno proposto spettacoli e intrattenimento diffuso non stop.

Anche le nuove attrazioni come The Wall of Death - una vera novità per gli appassionati - e gli acclamati ritorni come quello dei funambolici “Daboot”, hanno contribuito al successo della manifestazione insieme ai più importanti di brand motoristici ed alle customizzazioni più particolari realizzate da veri e propri artigiani delle 2 ruote. “Siamo molto soddisfatti di questa edizione - afferma Renzo Piraccini, presidente di Cesena Fiera – il nuovo format proposto che ha moltiplicato le occasioni di intrattenimento e divertimento, con spettacoli live in più zone e un ricco programma di esibizioni nella arena esterna, si è dimostrato vincente. Ringrazio tutti i partner che hanno contribuito insieme a Cesena Fiera a realizzare una edizione particolarmente attrattiva, gli espositori che ci hanno creduto e tutti i visitatori che hanno premiato con la numerosa presenza questa edizione”.