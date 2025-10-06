Cesena, ruba tre carte bancomat da un’auto parcheggiata: scoperto e denunciato dai Carabinieri

Continuano serrati i controlli straordinari del territorio da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Cesena che, nello scorso fine settimana, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, hanno effettuato mirati servizi, finalizzati alla prevenzione dei reati ed al contrasto dell’uso di sostanze stupefacenti.

Un uomo è stato denunciato per “furto aggravato”, poiché sorpreso in possesso di tre tessere bancomat e la somma di circa 70 euro in contanti asportati pochi istanti prima dall’interno di un’autovettura parcheggiata in una via del centro cittadino. Il denaro contante e le tre carte bancomat sono stati restituiti al legittimo proprietario;

Denunciato un uomo per “evasione”, poiché, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria residenza, si allontanava senza autorizzazione, contravvenendo al provvedimento del Giudice. Le immediate ricerche dei militari permettevano di rintracciarlo presso l’abitazione di parenti. Al termine delle formalità di rito è stata ripristinata la misura restrittiva.

Denunciato un giovane per “porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere”, poiché sorpreso nei pressi della stazione ferroviaria in possesso di un coltello con lama di 7 centimetri e una catena in ferro, successivamente sottoposti a sequestro penale.

Stesso destino per un cittadino straniero per “ingresso illegale sul territorio nazionale” poiché sprovvisto di regolare permesso di soggiorno e documento di riconoscimento. Al termine delle procedure di identificazione è stato accompagnato presso l’ufficio immigrazione competente per l’avvio della procedura di espulsione;