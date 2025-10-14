Cesena, ruba portafogli e cellulare a una donna, ma alla festa c’è anche un ispettore di Polizia e lo fa arrestare

Ieri sera, i Carabinieri di Cesena hanno arrestato un 26enne algerino, ritenuto presunto responsabile dei reati di “furti aggravati”, “resistenza a pubblico ufficiale” e “lesioni personali aggravate”.

I militari, a seguito di segnalazione pervenuta alla centrale Operativa dei Carabinieri di Cesena, sono intervenuti in viale Mazzoni per un giovane che, poco prima, aveva borseggiato una donna del portafoglio e del telefono cellulare, fatto avvenuto durante una festa organizzata da un locale.

I Carabinieri, giunti immediatamente sul posto, hanno proceduto al controllo del giovane - che nel frattempo era stato fermato da un amico della derubata (un Ispettore della Polizia Locale di Cesena), con l’ausilio del personale della security predisposto per il particolare evento - il quale, fortemente agitato e nervoso, si opponeva all’identificazione richiesta dai militari, cercando di aggredirli per tentare la fuga. Dopo essere riusciti - a fatica - a contenerlo e immobilizzarlo, i carabinieri apprendevano che il giovane aveva già aggredito l’ispettore di polizia intervenuto per primo, che si era opportunamente qualificato e che gli aveva intimato di attendere l’arrivo dei Carabinieri, ed a cui provocava lievi lesioni, poi medicate presso il pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena. Nel corso della perquisizione effettuata a suo carico i militari, oltre alla refurtiva sottratta alla donna, rinvenivano documenti e carte di credito provento di un ulteriore furto avvenuto poco prima in danno di un altro cliente del locale.

A conclusione degli accertamenti, gran parte della refurtiva è stata recuperata e restituita ai due derubati mentre l’autore è stato dichiarato in arresto per i reati indicati e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Cesena, in attesa dell’udienza di convalida.

Nella mattinata successiva il Giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto disponendo, nei confronti del giovane, la misura dell’obbligo di presentazione giornaliera alla Stazione Carabinieri competente.