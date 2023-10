Cesena, ruba carburante da una cisterna: 52enne arrestato a Gattolino

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Cesena, durante un’ordinaria attività di controllo del territorio a Gattolino, ha notato un soggetto aggirarsi con fare sospetto attorno ad una cisterna adibita al trasporto di carburante, parcheggiata in un cortile privato. I poliziotti decidevano, di avvicinarsi per comprendere meglio la situazione e notavano un uomo posizionato al lato del serbatorio dell’autocisterna dalla quale fuoriusciva un tubo di plastica che serviva verosimilmente per asportare carburante e condurlo all’interno di una tanica poggiata per terra. Da un rapido sguardo era evidente che la chiusura del serbatoio era stata forzata con un oggetto contundente.

Dal controllo emergeva che il fermato era di origine serbe, di 52 anni, con diversi precedenti specifici. Date le circostanze, gli operatori procedevano alla perquisizione sulla persona e sulla vettura dell’uomo, dove veniva rinvenuto un cacciavite che lo stesso doveva aver usato per forzare il serbatoio. Considerata la flagranza dell’uomo, gli operatori procedevano al suo arresto e ad incriminarlo per il reato di furto aggravato. Il P.M., informato dell’accaduto, ne disponeva la custodia per la notte presso le camere di sicurezza del Commissariato in attesa della direttissima.